Após 'fico', PDT cogita Duda Salabert como candidata a deputada federal

Apesar de propostas, direção do PDT acertou a permanência de Duda Salabert (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press - 11/2/2022)

Duda Salabert, vereadora mais votada da história de Belo Horizonte e cortejada por partidos como PV e PSB para emplacar uma candidatura a deputada federal, vai seguir no PDT. A permanência foi anunciada neste sábado (2/4), após alguns dias de incerteza.Na legenda pedetista, Duda pode, se desejar, assumir o posto de pré-candidata à Câmara dos Deputados. Essa, pelo menos, é a ideia do partido, segundo apurou oO anúncio da permanência de Duda foi feito pelo deputado federal Mário Heringer, presidente do PDT em Minas. Na foto, além deles, estão Miguel Corrêa, pré-candidato ao governo , e Sirley Soalheiro, secretária-geral da sigla.Há dois dias, em um post no Instagram, ela desabafou sobre a ansiedade gerada pelo período destinado às trocas partidárias . Na publicação, ela garantiu ainda não saber se seria candidata a algum cargo neste ano."Sei apenas que sou uma travesti que sofreu três ameaças de morte do maior grupo de ódio desse país. Sei que tenho que tenho um projeto a desenvolver na cidade e no Brasil", disse, na publicação.O prazo para que deputados trocassem de partido terminou ontem. Por ser vereadora, Duda poderia se mudar até o fim da noite de hoje.Miltinho CGE, um dos colegas de Duda na bancada trabalhista da Câmara de BH, também vai concorrer a deputado federal.Como mostrou ontem o, o PDT chegou a negociar com Reinaldo, ídolo do Atlético, para tentar vaga de deputado . Dirigentes estavam otimistas sobre a possibilidade de filiar o ex-jogador, que chegou a considerar positivamente a ideia. O "Rei", porém, recuou após conversar com familiares.