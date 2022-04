Duda tem ofertas para deixar PDT, mas convites geram ansiedade e estresse

A vereadora Duda Salabert, do PDT, pode trocar de partido (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Pré-candidato ao governo lançado sem Duda

Vereadora mais votada da história de Belo Horizonte, Duda Salabert, do PDT, é cortejada para emplacar uma candidatura a deputada federal. Apesar disso, a parlamentar diz não saber os rumos que irá tomar na eleição deste ano. Ela tem convites para deixar a agremiação trabalhista e se filiar a outros partidos. Segundo apurou o, houve sondagens de PV e PSB.O prazo para a troca de legenda se encerra às 23h59 desta sexta-feira (01/04). A janela partidária tem gerado ansiedade e ansiedade à parlamentar. Segundo ela, os convites chegam acompanhados de "narrativas apocalípticas" sobre os reflexos que sua escolha trará ao cenário político."Essas tantas e tantas narrativas me causaram um nível de estresse e de ansiedade que eu nunca vivi ou senti", escreveu, no Instagram.Duda afirmou não saber se será candidata ou se vai permanecer no PDT. Ela não crava, também, os apoios que deve firmar."Sei apenas que sou uma travesti que sofreu três ameaças de morte do maior grupo de ódio desse país. Sei que tenho que tenho um projeto a desenvolver na cidade e no Brasil", pontuou.Neste momento, o PDT aposta em Duda para a Câmara dos Deputados. O partido chegou a negociar com Reinaldo, ídolo do Atlético , e estava otimista sobre possibilidade de filiar o ex-jogador. As tratativas, contudo, não saíram do papel. Assim, a vereadora se torna o grande nome para "puxar" votos e ajudar os trabalhistas a arrematar o maior número possível de assentos legislativos.Miltinho CGE, outro componente da bancada trabalhista na Câmara de BH, já definiu que vai concorrer a deputado federal. A permanência dele no PDT é certa.O pré-candidato do PDT ao governo de Minas Gerais é Miguel Corrêa , ex-deputado federal pelo PT. Ele foi lançado no mês passado, em Belo Horizonte. O ato que oficializou a pré-candidatura não teve a presença de Duda Salabert.A própria vereadora chegou a ser cogitada para ocupar o posto de pré-candidata ao governo, bem como Mário Heringer, deputado federal e presidente estadual pedetista. A ideia é garantir um palanque ao presidenciável Ciro Gomes.