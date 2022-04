Secretários de Zema são exonerados para disputar a eleição deste ano

(foto: Câmara Muncipal de Belo Horizonte)

Prazo para desincompatibilização

Na véspera da data limite, que termina neste sábado (02/4), o Diário Oficial do Estado de Minas Gerais trouxe a publicação da exoneração do secretário-geral Mateus Simões e de Ana Valentim, responsável pela pasta da Agricultura.Os dois secretários do governo Zema deixaram o cargo para disputar as eleições deste ano.Procurador concursado da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Simões disse nas redes sociais que vai voltar para a Casa "até que eventualmente chegue o período eleitoral". Ele ainda não divulgou a que cargo pretende se candidatar.No lugar de Mateus Simões foi nomeado Marcel Dornas Beghini, ex-chefe de gabinete de Simões quando ele ocupou uma cadeira de vereador na Câmara de Belo Horizonte. Beghini deixa a função de secretário adjunto da Secretaria-Geral para ser o titular da pasta. Cristiana Miglio Kumaira Pereira assume a secretaria adjunta.Thales Almeida Pereira Fernandes, que era diretor geral do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), é agora o novo Secretário de Agricultura do governo Romeu Zema (Novo).O secretário de estado adjunto de Cultura e Turismo, Bernardo Silviano Brandão Vianna também foi exonerado nesta sexta-feira. A exoneração dele, também a pedido, foi publicada no Diário Oficial do Estado nessa quinta-feira (31).Conformou a legislação eleitoral, a desincompatibilização de cargos públicos para concorrer a eleição termina neste sábado (2/4), a exatamente seis meses para as eleições – marcadas para o dia 2 de outubro.Também amanhã é a data limite para que todas as eventuais candidatas e candidatos estejam com a filiação deferida pelo partido político pelo qual pretendem concorrer.Ainda no dia 2 de abril vence o prazo para que os partidos políticos que pretendem lançar candidaturas tenham obtido o registro dos estatutos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Esse também é o dia-limite para que candidatas e candidatos confirmem o domicílio eleitoral na circunscrição em que desejam disputar as eleições.