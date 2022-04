Reinaldo recusa convite para ser candidato: 'Minha política é só o Galo'

Reinaldo (foto) chegou a acenar positivamente à ideia de voltar à vida política, mas recuou (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 31/11/2021)

PDT pode apostar em ex-petista para o governo mineiro

O PDT convidou Reinaldo Lima, ídolo do Atlético, para concorrer a deputado federal. Durante as negociações, a cúpula pedetista se mostrou otimista com as chances de poder contar com o ex-craque. O "Rei", como é chamado pela torcida do Galo, considerou a oferta e demonstrou simpatia à possibilidade, mas acabou recusando a proposta após conversar com familiares.Ao, Reinaldo confirmou as conversas com o PDT. "Considerei, sim [a oferta], mas no momento não sou candidato a nada", disse. "Minha política é só o Galo", assinalou.Reinaldo é atualmente observador das categorias de base do Atlético. Ele também dá expediente nas instalações da Arena MRV, futura casa do time, e recepciona torcedores que vão visitar a obra.As articulações do PDT para tê-lo como candidato a deputado federal tiveram, inclusive, um bate-papo com o empresário Rubens Menin, mecenas do Galo. Menin, então, sinalizou apoiar qualquer decisão que fosse tomada pelo "Rei".Em Minas Gerais, o PDT é presidido pelo deputado federal Mário Heringer. Ele afirmou compreender a posição de Reinaldo ao declinar do convite.A janela partidária, prazo para que potenciais candidatos negociem a filiação a uma legenda, termina nesta sexta-feira (01/04). Essa, portanto, seria data-limite para Reinaldo estar no PDT caso quisesse disputar uma vaga no Congresso Nacional.A ideia é que Reinaldo fosse um 'puxador de votos' do partido no estado. Ele tem longa trajetória política. Foi deputado estadual pelo PT e, depois, exerceu mandatos como vereador de Belo Horizonte. O ex-jogador também foi filiado ao PV.A última passagem do ex-craque pela Câmara Municipal ocorreu em 2010, quando foi convocado para substituir o narrador Alberto Rodrigues, da "Rádio Itatiaia". No mesmo ano, Reinaldo concorreu a deputado federal, mas perdeu.Estatística oficial do Atlético aponta que Reinaldo marcou 255 gols com a camisa alvinegra. Ele atuou pelo clube em 455 partidas, nas décadas de 1970 e 1980.Paralelamente à montagem de chapas legislativas, o PDT trabalha para construir um palanque mineiro para Ciro Gomes, presidenciável trabalhista. O ex-deputado Miguel Corrêa, que deixou o PT, foi anunciado no mês passado como pré-candidato ao governo O PDT não descarta caminhar ao lado do ex-prefeito Alexandre Kalil (PSD) , mas a iminente aproximação dele de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, motivou a montagem de um plano alternativo para garantir que Ciro tenha apoio oficial no estado.