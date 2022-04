Em Minas, Bolsonaro celebra 'segunda vida' após facada em Juiz de Fora

Em João Pinheiro, presidente discurso em prol de mulheres do campo (foto: Reprodução/YouTube/Palácio do Planalto)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve em João Pinheiro, no Noroeste mineiro, para conceder, nesta quinta-feira (14/4), títulos de terras a produtores rurais. Durante as entregas, o chefe do Poder Executivo municipal prometeu voltar a Minas Gerais ainda neste ano. O objetivo dele é visitar Juiz de Fora, na Zona da Mata, onde levou uma facada em 2018, na campanha eleitoral





"É uma satisfação retornar a minha Minas Gerais. Deus me deu, em Juiz de Fora, uma segunda vida", disse, cercado por apoiadores e integrantes do Palácio do Planalto e da Esplanada dos Ministérios.O ataque a Bolsonaro ocorreu em seis de setembro, cerca de um mês antes do último pleito presidencial. Ele precisou, inclusive, passar por um procedimento cirúrgico ainda em Juiz de Fora."Tenho uma dívida aqui. Quero voltar a Juiz de Fora ainda no corrente ano. Aquela cidade marcou a minha vida. Boas lembranças tenho, em grande maioria, daquele local. Médicos e profissionais de saúde salvaram a minha vida", afirmou.Em novembro do ano passado, a Polícia Federal (PF) reabriu inquérito para saber se Adélio Bispo de Oliveira, autor do golpe, teve ajuda de alguém. Nas duas apurações anteriores, a corporação havia concluído que o homem agiu sozinho.No evento desta quinta, Bolsonaro esteve ladeado por Carlos Viana (PL), líder do governo no Senado Federal e pré-candidato ao governo mineiro. O deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, também do PL e nome do presidente para tentar assento no Senado pelo estado, foi outro a participar.A ideia de Bolsonaro sobre voltar a Minas vai ao encontro dos desejos de Viana. Ao deixar o MDB e se filiar ao PL para ganhar, oficialmente, o status de pré-candidato do presidente ao Palácio Tiradentes, o parlamentar reivindicou a expansão do número de agendas em solo mineiro. Há planos, por exemplo, para atividades em Uberaba, no Triângulo, e em Montes Claros, no Norte



"Quero uma agenda (de visitas ao estado). Vamos a Minas Gerais. Precisamos prestigiar mineiros", disse Viana ao Estado de Minas nesta semana.

Mulheres do campo ganham afago



Ao discursar aos presentes na solenidade, ocorrida no estádio municipal de João Pinheiro, Bolsonaro elogiou as mulheres que atuam na produção rural. Os títulos de posse entregues hoje estavam, todos, em nome de pessoas do gênero feminino. A decisão, segundo o presidente, teve influência de Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, e Damares Alves, ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos.



"A mulher é quem mais fica na terra. É quem dá, na prática, a maior contribuição para a criação dos filhos. E, praticamente delas, [vai] a maior carga cultural para todos nós", pontuou ele.



Dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) apontam que, de 2019 a 2022, mais de 8 mil títulos de propriedades rurais foram emitidos em Minas.



O governo federal aponta entregar outros 2 mil documentos de posse até o fim deste ano. "Quando a gente titula uma terra, aquele assentado, ao ter uma garantia de que aquela terra é sua e que as benfeitorias feitas ali ficarão para filhos e netos, produz mais para todos nós", explicou Bolsonaro. Houve tempo, ainda, para o presidente da República criticar os governos de "bandeira vermelha", em menção indireta aos petistas Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff.



O discurso serviu, também, para Bolsonaro cumprimentar o pai do cantor sertanejo Gusttavo Lima. O homem, de nome Alcino, chegou a ser chamado de "Antônio" pelo capitão reformado.





Ministro mineiro comemora títulos de posse

Recém-empossado titular da Agricultura na vaga de Tereza Cristina, o ex-deputado federal mineiro Marcos Montes comemorou as entregas feitas a João Pinheiro. "Quando você prestigia a agricultura familiar e prestigia o assentado, estamos prestigiando o verdadeiro agro do Brasil, que está nessa região".Edmar Xavier Maciel, prefeito da cidade de 47 mil habitantes, também foi só sorrisos. Segundo ele, os títulos são essenciais para parte dos pinheirenses."Temos um assentamento com mais de 40 anos, o Fruta Dantas, além de vários outros assentamentos".A agenda de Bolsonaro em Minas foi acompanhada por um séquito de parlamentares aliados a ele, como os deputados federais Zé Vitor, Junio Amaral (ambos do PL) e Léo Motta, do Republicanos. Bateram ponto, também, os deputados estaduais liberais Bruno Engler e Coronel Sandro.