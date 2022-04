Paulo Guedes, do PT, projeta viagem de Lula a Minas Gerais em maio

O ex-presidente Lula (foto) é pré-candidato ao Planalto neste ano (foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Estive agora com o presidente @LulaOficial. Discutimos os desafios futuros do Brasil e de nossa região. A notícia boa é que no próximo mês receberemos sua visita no Vale do Jequitinhonha, Norte e Noroeste de Minas Gerais. #Lula13Presidente manda um grande beijo pro nosso povo! pic.twitter.com/eU2JwwZEcX %u2014 %uD83D%uDD3A%uFE0FPaulo Guedes do Lula (@deppauloguedes) April 13, 2022

Guedes é outra voz por aliança com Kalil

Bolsonaro estará em Minas na Semana Santa

O deputado federal mineiro Paulo Guedes (PT) projeta uma visita de Luiz Inácio Lula da Silva ao estado em breve. Nesta quarta-feira (13/4), em contato com o, o parlamentar afirmou que há planos para que o ex-presidente passe por algumas regiões de Minas Gerais em breve. Embora ainda não arrisque cravar uma data, Guedes afirmou nas redes que a viagem deve ocorrer em maio.O parlamentar, de base eleitoral em Montes Claros, quer levar Lula à cidade do Norte. A ideia é fortalecer o nome do líder petista na corrida ao Palácio do Planalto. Ontem, os dois estiveram juntos em Brasília (DF) por causa de uma reunião da bancada petista na Câmara dos Deputados"Não tratamos dos detalhes. Ele vai vir a Minas e visitar quatro regiões. Uma delas, o Norte de Minas, e virá a Montes Claros. Aqui, vamos fazer um ato grande de [pré-]campanha e mobilizar toda a região para recebê-lo. A data ainda não está definida, mas será anunciada nos próximos dias", disse.O PT agendou, para 13 de maio, um ato em Belo Horizonte a fim de lançar a pré-candidatura ao Senado do deputado federal Reginaldo Lopes. A cúpula petista convidou Lula a participar do evento , mas a presença dele está condicionada à aparição de uma brecha na agenda. Também houve articulação em prol evento em fevereiro , em BH, mas a ideia não saiu papel.Em que pese o otimismo de Paulo Guedes, outros interlocutores pregam cautela ao tratar da vinda de Lula. No ano passado, os petistas chegaram a anunciar uma caravana do ex-presidente pelo estado, mas o "tour" precisou ser cancelado Se a união em torno de Lula é consenso em todas as esferas do PT, em Minas Gerais o partido ainda debate estratégias em prol da eleição estadual. O desejo é apoiar o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), na disputa pelo governo. Os moldes da aliança, contudo, ainda estão sendo discutidos.A legenda não abre mão de lançar Reginaldo Lopes ao Senado e, por isso, pode precisar optar por uma união informal a Kalil. Isso porque o PSD deve trabalhar pela reeleição do senador Alexandre Silveira. Há, inclusive, consultas feitas à Justiça sobre a possibilidade de dois candidatos ao Senado em uma mesma chapa.Em meio às tratativas, Paulo Guedes é uma das vozes a defender o apoio a Kalil na contenda contra Romeu Zema (Novo). "Vamos apoiar Kalil. Eles, Lula e Kalil, já tiveram conversas e estão bem adiantados. Vamos trabalhar por Kalil governador e Lula presidente", assegurou.Deputado federal em primeiro mandato, Paulo Guedes esteve na Assembleia Legislativa antes da experiência no Congresso. Em 2018, a fim de migrar ao cenário nacional, escolheu o veterano Virgílio Guimarães como "herdeiro" de seus votos para deputado estadual. Ambos foram eleitos.O ex-governador petista Fernando Pimentel também já demonstrou simpatia à possibilidade de aliança com Kalil . "Não há por que não estarmos juntos. O PT de Minas tem que ter a maturidade necessária para fazer essa conjugação de forças, e sob a liderança do presidente Lula realizar uma grande aliança para tirar do poder essa força retrógrada que está em Brasília e que está levando o país para o abismo", afirmou em entrevista aono início do mês.No mês passado, à "Rádio Itatiaia", Lula acenou positivamente a Kalil . "Se nos juntarmos, vamos ajudar o Kalil, mas certamente ele vai nos ajudar. Essa política de reciprocidade é muito necessária para que a gente possa construir uma aliança saudável, alguma coisa que seja positiva para o povo de Minas Gerais, seria uma ajuda mútua".Paralelamente às ideias dos petistas, o presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarca em Minas Gerais nesta quinta (14). Ele irá a João Pinheiro, no Noroeste do estado O objetivo é a realização de uma cerimônia de regularização fundiária em Minas Gerais, marcada para o Estádio José Carlos Romero, na cidade do noroeste mineiro. Carlos Viana, pré-candidato do PL ao governo mineiro, e líder do Palácio do Planalto no Senado, vai integrar a comitiva presidencial na viagem.