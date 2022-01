Lula visita MG em fevereiro, diz Pimentel, 'convocado' para tentar a Câmara

Pimentel esteve com lula em terras paulistas nesta semana (foto: Fernando Pimentel/Redes Sociais)

Visita adiada em 2021

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nome do PT à corrida de 2022 ao Palácio do Planalto, deve visitar Minas Gerais na primeira quinzena de fevereiro. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (28/1) pelo também petista Fernando Pimentel, governador do estado entre 2015 e 2018. Eles estiveram juntos ontem, em São Paulo (SP)."Falamos sobre Minas e o Brasil, as carências do nosso país e a necessidade de reafirmar a democracia, o Estado de Direito e as demandas sociais. Lula confirmou que deverá estar em Minas Gerais na primeira quinzena de fevereiro", disse Pimentel, em seu perfil no Facebook.Petistas chegaram a acenar com a possibilidade de um grande evento com Lula em Minas Gerais. A hipótese de um ato na Praça da Estação, em Belo Horizonte, foi aventada. O avanço da variante Ômicron da COVID-19, porém, freou os planos.Pimentel, por sua vez, segundo apurou o, já havia sido "convocado" por Lula para tentar uma vaga na Câmara dos Deputados. Ele está afastado da vida pública desde que passou a chave do Palácio Tiradentes a Romeu Zema (Novo).O ex-presidente da República busca nomes para fortalecer a base petista em caso de novo governo. A avaliação é que Pimentel tem experiência por causa de sua atuação nas três esferas do poder Executivo.Além de governador, ele foi ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e prefeito de Belo Horizonte. Em 2010, quando Lula foi sucedido por Dilma Rousseff, Pimentel chegou a tentar ir ao Senado Federal, mas acabou derrotado."Nunca tivemos tanto motivo para lutar e acreditar na força do povo brasileiro", afirmou o ex-governador, de novo visual, com barba e cabelos grisalhos.Recentemente, Lula chegou a preparar uma caravana por Minas. O périplo estava previsto para setembro do ano passado, mas acabou desmarcado. Pesquisa divulgada ontem por XP/Ipespe aponta o político do PT com 44% das intenções de voto; Jair Bolsonaro (PL) está em segundo, com 24% Ainda não há definição sobre o que o PT fará em Minas Gerais. Há defesa por não descartar a possibilidade de apoio prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) , se ele resolver se candidatar a governador. Interlocutores do partido avaliam que a conjuntura local e nacional, tendo em vista a necessidade de se opor a Zema e Bolsonaro, pode "empurrar" Kalil para o palanque de Lula Paralelamente, outros tentam emplacar pré-candidatura própria ao governo. O prefeito de Teófilo Otoni, Daniel Sucupira, é um dos nomes postos. O ex-prefeito de Betim, Jésus Lima, também tenta um movimento do tipo, mas internamente é visto como alguém de menos força.