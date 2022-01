Pesquisa Ipespe: Lula mantém liderança com 44%; Bolsonaro tem 24%

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) (foto: EVARISTO SA / AFP) A pesquisa divulgada nesta quinta-feira (27/1) pela XP/Ipespe mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na liderança da corrida presidencial com 44% das intenções de voto, enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece em segundo lugar, com 24%.





O ex-juiz Sergio Moro (Podemos) e o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT), empatam na terceira posição, com 8%. Em seguida, vem o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), com 2% das intenções de voto. Empatados com 1% estão Simone Tebet (MDB), Alessandro Vieira (Cidadania) e Felipe d’Ávila (Novo).





A pesquisa mostra ainda que 55% dos entrevistados consideram o governo Bolsonaro ruim ou péssimo, 23% o avaliam como ótimo ou bom e 21%, como regular. No quesito economia, 65% dos entrevistados consideram que a área está no caminho errado. Para 26%, a economia do país está no caminho certo.





O levantamento foi realizada por telefone por meio do Sistema CATI Ipespe no período de 24 a 25 de janeiro de 2022. A margem de erro máximo estimada é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95,5%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).