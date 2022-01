Zema relata 'dias desagradáveis' com COVID-19, mas tranquiliza sobre saúde

Zema tomou as três doses contra o coronavírus (foto: Juarez Rodrigues/EM/DA Press) A nova escalada da COVID-19 no Brasil com o início de 2022 chegou a Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, que anunciou em 17 de janeiro o diagnóstico positivo para o vírus. Nesta quinta-feira (27/01), durante entrevista coletiva na Cidade Administrativa, sede do Governo de Minas em Belo Horizonte, o governador afirmou que teve sintomas "desagradáveis" nos primeiros dias, mas que já trabalha quase em ritmo "normal"









Nesta quinta, por exemplo, Zema segue com as atividades presenciais após cumprir período de isolamento em casa e não apresentar sintomas por sete dias. Às 15h, o governador se reúne com o secretário-geral Mateus Simões, a secretária de Planejamento e Gestão Luísa Barreto, o advogado-geral do Estado Sérgio Pessoa e o secretário-adjunto de Planejamento e Gestão Luís Otávio Assis.





Na sequência, às 17h, o governador mineiro se reúne virtualmente com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), os secretários de Governo e Planejamento do Espírito Santo, Álvaro Duboc e Gilson Daniel, e o subsecretário da Casa Civil do Espírito Santo, Ricardo Ianotti. A equipe de Zema também participará desta reunião.