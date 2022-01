COVID-19: governador Romeu Zema testa positivo para a doença

Governador Romeu Zema testou positivo nesta segunda-feira (17) (foto: Leandro Couri /EM/D.A Press)

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, testou positivo para COVID-19 nesta segunda-feira (17/1). O anúncio foi feito em nota oficial por meio das redes sociais do governo do estado. Zema apresenta sintomas leves e permanecerá em isolamento pelo período estabelecido pelo protocolo da Secretaria de Estado de Saúde.

Em função disso, participará de forma virtual da coletiva de imprensa sobre os recursos destinados aos atingidos pelas chuvas através do, acrescenta a nota oficial. O governador tem realizado preventivamente testes de COVID-19 diários.

O anúncio ocorre no mesmo dia em que o avanço da COVID-19 por causa da variante Ômicron e a subida no número de contaminados pelo vírus da gripe fizeram o governo mineiro editar novas regras para o trabalho nas estruturas ligadas ao poder Executivo estadual - caso da Cidade Administrativa, por exemplo.

Agora, servidores com sintomas de síndrome respiratória ficarão afastados das atividades presenciais por até dez dias. O prazo vale, também, para funcionários com exames positivos ou com contato próximo com um infectado.