Vacinação de crianças contra a COVID começa nesta quarta (19), em Valadares

Depois da vacinação para o público de 12 anos, Valadares vai vacinar as crianças, começando por aquelas que têm 11 anos (foto: Prefeitura de Governador Valadares/Divulgação )

A vacinação de crianças contra a COVID-19 em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, vai começar nesta quarta-feira (19/1). As doses serão aplicadas gradativamente, a começar por crianças de 11 anos com ou sem comorbidades.