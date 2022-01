BH tem repescagem de vacina para crianças nesta terça (18/1); veja locais

A vacinação para o público infantil começou no sábado (15/01), em BH (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) Nesta terça-feira (18/1), a Prefeitura de Belo Horizonte fará a repescagem de vacinação contra a COVID-19 para crianças com comorbidade de 11 a 5 anos, completados até a data da vacinação. Além disso, continua a aplicação da primeira dose para crianças acamadas ou com mobilidade reduzida, da mesma faixa etária.

As escolas funcionarão das 9h às 16h. Para receber a dose, as crianças com comorbidades, deficiência permanente, indígenas ou quilombolas devem estar acompanhadas dos pais e/ ou responsáveis legais.

É necessário apresentar um documento que comprove a condição, podendo ser laudos, declarações, prescrições médicas ou relatórios médicos com descritivo ou CID da doença ou condição de saúde (emitidos em até 12 meses antes da data do cadastro), assinado e carimbado, em versão original.

Também é preciso levar identidade com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina.

Veja os endereços de vacinação das crianças desta terça:

REGIONAL BARREIRO

Escola Municipal Dulce Maria Homem: Rua Três Marias, 221, Miramar

REGIONAL CENTRO-SUL

Escola Municipal Presidente João Pessoa: Rua Congonhas, 639, Santo Antônio

REGIONAL LESTE

Escola Municipal Israel Pinheiro: Rua Desembargador Bráulio, 1.147, Alto Vera Cruz

REGIONAL NORDESTE

Escola Municipal Governador Carlos Lacerda: Rua Princesa Leopoldina, 490, Ipiranga

REGIONAL NOROESTE

Escola Municipal Oswaldo Pieruccetti: Rua Regida, 309, Jardim Filadélfia

REGIONAL NORTE

Escola Municipal Hebert José de Souza: Av. Detetive Eduardo Fernandes, 320, Novo Aarão Reis

REGIONAL OESTE

Escola Municipal Francisca de Paula: Rua Júlio de Castilho, 234, Cinquentenário

REGIONAL PAMPULHA

Escola Municipal Carmelita Carvalho Garcia: Rua Aluísio Davis 53, Ouro Preto

REGIONAL VENDA NOVA

Escola Municipal Professor Pedro Guerra: Rua João Ferreira da Silva, 230, Mantiqueira