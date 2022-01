Minas recebe segunda remessa de vacinas da Pfizer para público infantil

Vacinas chegarão no aeroporto de Confins

Minas Gerais receberá mais 112,6 mil doses de vacinas pediátricas da Pfizer na noite desta segunda-feira (17/1), no aeroporto de Confins.

Os imunizantes chegarão ao terminal em voo programado para às 21h55, e serão entregues em seguida à Central Estadual da Rede de Frio, na Gameleira.

As doses integram a 80ª remessa de vacinas contra a COVID-19 em crianças com 5 a 11 anos. Inicialmente serão vacinadas aqueles com comorbidades e deficiência, indígenas e quilombolas.