Mãe salva filho de ataque de rottweiler do vizinho e cachorro foge

Um cachorro da raça rottweiler atacou um menino de 2 anos e a sua mãe, de 27, no Bairro Residencial 2000, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, no final da tarde de sábado (15/1). No momento em que foi proteger seu filho, a mulher também ficou ferida pelas mordidas do animal, que pertence ao vizinho.

As vítimas receberam os primeiros socorros da equipe de salvamento do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM)

Segundo a assessoria de imprensa do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), o dono do cão foi encaminhado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil para prestar esclarecimentos sobre o incidente.

Conforme relato da mulher ao boletim de ocorrência do 8º BBM, após a criança cair devido ao ataque do cachorro, a mãe se deitou sobre o filho para protegê-lo. Ela sofreu perfurações nos braços e cabeça. Já a criança, no momento dos primeiros socorros, apresentava seis perfurações na cabeça e estava muito agitada.

Ainda de acordo com o boletim do 8º BBM, os atendimentos de primeiros socorros foram realizados pelas equipes de moto operacionais e de salvamento.

As vítimas, ambos estáveis, foram encaminhadas para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM) após regulação com o médico.

Segundo informações da assessoria de imprensa do hospital, repassadas na tarde de hoje (17/1), mãe e filho receberam atendimentos na ala de pronto-socorro e tiveram alta pouco tempo depois, sem necessidade de internação e cirurgia.

O cachorro fugiu após o ataque e equipe de salvamento do 8° BBM realizou buscas nas proximidades para capturá-lo, mas não obteve sucesso durante o fim de semana.