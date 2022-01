Homem cai de 50 metros durante decolagem de paraglider e sobrevive

A vítima foi levada por helicóptero de Corpo de Bombeiros de Varginha ao HC-UFTM, em Uberaba (foto: CBMG/Divulgação)

Um homem de 29 anos se recupera de fraturas de ossos das duas pernas no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), em Uberaba, após ter sofrido queda de cerca de 50 metros de altura na tarde de sábado (15/1), quando iniciou decolagem em paraglider em uma rampa de voo conhecida como Horizonte Perdido, em Araxá, no Alto Paranaíba.