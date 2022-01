Pescador cai de altura de três metros em cais de Januária e fratura costela

Depois de ser içado numa maca, pescador foi levado para o Hospital do Pronto-Socorro de Januária (foto: CBMMG)

Um pescador, de 40 anos, sofreu ficou ferido, na madrugada desta segunda-feira (17/1), quando caiu de uma altura de três metros, ao tentar saltar do cais do Rio São Francisco, em Januária, no Norte do estado, para dentro de seu barco, fraturando as costelas.

O acidente ocorreu por volta das 4h, hora em que o homem sai, todos os dias para pescar. Ele ficou cerca de duas horas caído dentro do barco, à espera de socorro.





Somente quando outros pescadores chegaram ao local é que ele foi socorrido. Como sentia muita dor quando os amigos tentaram removê-lo, foi solicitada a presença do Corpo de Bombeiros.





Para retirar o homem do barco, os bombeiros tiveram de fazer um rapel e depois içaram a maca com a vítima, que foi levada para o Hospital do Pronto-Socorro da cidade.