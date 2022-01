Trem entre MG e ES volta a circular, mas sem embarque e desembarque em BH

Trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas tem novo 'início' e 'fim' por conta das chuvas que atingira o estado mineiro (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)

Mesmo com restrições, o trem de passageiros entre Belo Horizonte e Vitória, no Espírito Santos, voltou a circular nesta segunda-feira (17/01). A circulação foi totalmente interrompida por uma semana por causa do impacto das chuvas em trechos da ferrovia