Entidades mineiras se reúnem para ajudar vítimas das chuvas no estado

Roupas recebidas em uma doação para vítimas das chuvas em Betim (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Entidades do setor produtivo de Belo Horizonte se juntaram para ajudar o governo de Minas na campanha de arrecadação de donativos para os atingidos pelas fortes chuvas no estado. Ao todo, 15 instituições prestarão apoio à S.O.S Chuvas MG.

Serão coletados água, alimentos não perecíveis, cobertores, colchões, roupas de cama, itens de higiene pessoal e materiais de limpeza. Os interessados em ajudar podem levar as doações em todos os batalhões, quartéis e bases comunitárias da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.





LEIA TAMBÉM: Chuvas em Minas: saiba como ajudar as vítimas As Delegacias de Polícia Civil e o Servas também estão recendo as doações.





Já os interessados em fazer doações financeiras devem seguir as seguintes orientações:

Doação Pessoa Jurídica

CFOP 5910 - Remessa em bonificação, doação ou brinde.

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO SSA - SERVAS

CNPJ: 17.385.840/0001-12

Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal: 0.405.587/001-8

Endereço de entrega: Avenida Amazonas, 6455 - Gameleira

Para doações em dinheiro:

Serviço Social Autônomo Servas - SSA SERVAS

Chave PIX: telefone celular - 31 99163-0836

Conta Vinculada: Caixa

Ag:1667





Veja as entidades que participam da ação: ABIH - Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - Minas Gerais

Abrasel - Associação Brasileira de Bares e Restaurantes

ACMinas - Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais

Amipão - Sindicato e Associação Mineira da Indústria de Panificação

Amis - Associação Mineira de Supermercados

CDL/BH - Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte

CMI /Secovi - Câmara do Mercado Imobiliário de Minas Gerais

FAEMG - Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais

Fecomércio - Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais

Federaminas - Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Minas Gerais

FCDL/MG - Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais

FETCEMG - Federação das Empresas de Transportes de Carga do Estado de Minas Gerais

Minaspetro - Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo do Estado de Minas Gerais

OCEMG - Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais

Sebrae Minas - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais Cc: 3529-1

AngloGold Ashanti- mineração de ouro

A empresa de mineradora de ouro AngloGold Ashanti vai destinar R$ 400 mil para as seis cidades que abrigam suas operações em Minas Gerais: Nova Lima, Sabará, Caeté, Santa Bárbara, Barão de Cocais e Raposos.

Do valor total, R$ 300 mil vão ajudar na recuperação dos danos causados pelas chuvas e os outros R$ 100 mil serão usados para a compra de colchões, em parceria com a Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), para doação aos desabrigados.

Além da doação financeira, a empresa também está contribuindo com materiais de suporte para outras cidades atingidas, como capa de chuva, macacões, lonas, pás, carrinhos de mão e cedendo máquinas e equipamentos para limpeza das vias e liberação de estradas.

Cervejaria Läut

A cervejaria mineira Läut, com sede em Nova Lima, está recolhendo doações de alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e higiene pessoal, roupas, cobertores e colchões e água mineral que serão encaminhados para as vítimas das chuvas no estado.

Ponto de coleta:

Rua Prof Pedro Aleixo, 144, Bairro Belvedere. Belo Horizonte

Horários: segunda a sexta-feira, de 09 às 17h. Sábado e domingo de 09h às 15h

Para quem quiser contribuir financeiramente, há uma conta bancária destinada às doações.

PIX: 20.235.008/0001-44

Banco Itaú

Agência: 4227

CC: 01201-2





O influenciador digital Henrique Madeirite, do 'Sextou', é apoiado pela cervejaria e fará a prestação de contas das doações recebidas toda semana em suas redes sociais.





