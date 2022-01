Desvio na BR-381 não tem data para ficar pronto, segundo o Dnit

Não existe ainda uma previsão para a conclusão da construção do desvio na BR-381 próximo a Nova Era (foto: Redes sociais)

O desvio alternativo, que está sendo construído na altura do quilômetro 321 da BR-381, ainda não tem data para ficar pronto. A expectativa é de que este pudesse ser concluído em 48 horas, no entanto, as condições do terreno não são propícias. A informação é do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A estrada está totalmente interditada neste quilômetro, desde sexta-feira (14/1), em função de um deslizamento de terra de um morro, o que provocou rachaduras no asfalto, fenômeno conhecido por "cisalhamento de talude".





As obras de construção do desvio, ao lado da estrada, começaram no sábado, quando as máquinas chegaram ao local. São cerca de 100 metros de pista destruída, com rachaduras e deslizamentos, o que provocou uma interdição por três quilômetros. O que causou o desastre foi o grande volume de água, a saturação do solo e o deslocamento da massa de terra.





A BR-381 é a principal ligação de Minas Gerais com Bahia e Espírito Santo. Nos últimos dois dias, os motoristas que trafegam na rodovia estão obrigados a fazer desvios, que chegam a aumentar a viagem, às vezes, em 70 quilômetros.





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Dnit informaram que o desvio será utilizado apenas por veículos de passeio. Caminhões de carga e ônibus deverão seguir utilizando os desvios de estradas nas proximidades.