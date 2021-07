PC e PM desmantelam esquema de desmanche dentro de pátio de Porteirinha

Funcionários do pátio de veículos da Polícia Civil e donos de ferro-velho estão na lista de suspeitos (foto: PCMG/Divulgação )

Um esquema de roubo de peças de veículos apreendidos pela polícia e que estavam no pátio de remoção e guarda de Porteirinha, no Norte de Minas, foi detectado e desmontado numa ação conjunta ente a Polícia Civil e a Polícia Militar. A interdição do local ocorreu nesta terça-feira (6/7), como parte da primeira fase da Operação Dictum.

As investigações tiveram início no segundo semestre do ano passado, quando uma equipe da 19ª Delegacia de Polícia Civil tomou conhecimento de um possível esquema criado para a prática dos crimes de peculato, receptação, apropriação indébita e lavagem de dinheiro.

Os policiais civis identificaram um pátio de remoção e guarda de veículos, onde os automotores eram 'dilapidados', ou seja, entravam no local em condições perfeitas de circulação e, posteriormente, tinham as peças automotivas retiradas.

Segundo os policiais que trabalharam no caso, as peças retiradas dos veículos eram comercializados no mercado paralelo, em lojas de revenda de peças usadas em Porteirinha. Um homem, proprietário de um ferro-velho, foi preso. Parte das peças retiradas dos veículos teria sido repassada a esse homem.

“Essa é apenas a ponta de um iceberg. As investigações continuam e por isso não descartamos a deflagração de outras operações policiais”, diz a delegada Wendy Martins Moreira, de Porteirinha.

A operação conta ainda com as participações do chefe do 11º Departamento, delegado Jurandir Rodrigues César Filho, e da delegada regional Márcia Miguel Meira e Santos. Participaram, ao todo, 25 policiais civis e 18 militares.

Foram apreendidos certificados de registro de veículos (CRVs), títulos de crédito, anotações possivelmente atreladas ao tráfico de drogas, aparelhos celulares e cerca de R$ 10 mil em dinheiro, sendo que todo o material passará por perícia.