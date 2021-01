Polícia desvenda crime de roubo e desmanche de caminhões em MG

Na foto, a delegada Thalita Caldeira, que falou sobre o caso (foto: PCMG/ divulgação)

Esquema resultou em vida luxuosa

Deflagrada na manhã desta quarta-feira (20/1), pelade, no Norte de Minas, a Operação, que investiga esquema criminoso de receptação, adulteração edee de peças automotivas.Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e três de busca e apreensão. O golpe, segundo estima a polícia, rendeu mais de R$ 1 milhão aos golpistas.As investigações tiveram início em 2018, quando foram apreendidos caminhões produtos de furto e roubo em poder de suspeitos. A Delegada Thalita Caldeira explica que os homens presos, de 31 e 39 anos, são suspeitos de encomendar a receptação de caminhões furtados e roubados nas diversas regiões de Minas Gerais e em outros estados.“Eles adulteram os sinais identificadores, desmancham e comercializam veículos e peças de origem criminosa. Ambos possuem extensa ficha criminal por práticas de crimes dessa natureza e são integrantes do maior bando em atuação nessa modalidade de crime no Norte de Minas Gerais”, diz a delegada.Durante as buscas em um sítio de um dos suspeitos, foram apreendidas duas armas de fogo e munições. Nos galpões e oficinas usados por eles, foram encontrados trêscom sinais identificadores adulterados e chassis implantados, além de um sem identificação.A delegada diz que os veículos localizados são provenientes de crimes praticados pelo grupo. Um dos caminhões foi furtado em, no Alto Paranaíba, em novembro.Além disso, foram apreendidas telas de aço soldadas e nervuradas. A carga foi reconhecida pela vítima, que estava em um caminhão furtado em Paracatu, Noroeste de Minas, em dezembro do ano passado.Os policiais encontraram ainda vários chassis, placas de veículos, inclusive placas virgens (sem numeração), tacógrafos, plaquetas e documentos de veículos diversos, telefones, cheques e R$ 1,2 mil em dinheiro.Na residência de um deles, foram apreendidos dois veículos que estavam em nome de terceiros.Os presos têm várias passagens pela polícia, em diversos crimes. A ficha do suspeito de 39 anos, por exemplo, conta com 50 páginas.A delegacia explica, ainda, que com o desmanche dos caminhões, as peças eram vendidas em separado a lojas de autopeças, e o fruto dessa venda teria sido convertido na compra de carros, casas e sítios pelos integrantes do grupo, que levavam uma uma vida luxuosa em Montes Claros.A delegada está pedindo o bloqueio judicial dos imóveis adquiridos pelos investigados.Umdo sítio onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva nesta quarta, para surpresa dos policiais, tem mandado de prisão em aberto por roubo e também foi preso.