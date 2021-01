Polícia Civil prende suspeito de tentar matar policial em BH

A vítima foi ferida quando realizava uma ação policial decorrente de crimes de homicídios no bairro.



O policial civil foi encaminhado para atendimento médico no Hospital João XXIII. Agora ele está em recuperação.





Segundo o delegado Frederico Abelha, uma equipe estava numa viatura descaracterizada quando avistou um homem portando arma de fogo e ao anunciar que eram policiais civis foram recebidos a tiros.



“Havia outros indivíduos no local que estão sendo identificados. Também foi preso outro suspeito, que estava com substâncias entorpecentes e foi flagrado por tráfico.”





Segundo o delegado, a prisão do autor do disparo contra o policial aconteceu no HPS, pois ele também acabou atingido durante a ação policial.



“Ele foi inicialmente conduzido para a UPA Oeste e, de lá, encaminhado para o João XXIII, onde recebeu voz de prisão.”





Traficante

A prisão do traficante foi realizada pela Polícia Militar nesta terça. Comandados pelo sargento Virgílio, policiais fizeram uma incursão para tentar localizar um suspeito, conhecido por Adriano, que estaria de posse de armas de fogo.





Ao avistar os policiais militares, o suspeito dispensou pochete e saiu em disparada em direção à pedreira. Ele foi perseguido e preso.



Dentro da pochete, 107 buchas de maconha, um revólver Tauros 32 e munições da mesma arma.