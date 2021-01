Policial Civil é baleado no pescoço durante operação na Cabana do Pai Tomás

Policiais foram recebidos a tiros ao entrar na comunidade (foto: Paulo Filgueiras/Estado de Minas - 04/07/2002)

Umda Polícia Civil, de 36 anos, lotado na Delegacia de Homicídios do Barreiro, foina tarde desta segunda-feira (18/1), no Bairro, Região Oeste de BH, quando participava de uma operação para a captura de procurados pela Justiça.O agente da Polícia Civil foi socorrido e levado para o Hospital João XXIII. Ele não corre risco de vida.Investigações de crimes na região apontaram um suspeito, e a polícia já estava no seu encalço, pois tinha informações de sua possível localização.Ao entrar na comunidade, no entanto, o grupo de policiais foi recebido a tiros. O policial foi atingido nopor um tiro deEle foi socorrido imediatamente pelos colegas, que o levaram para o HPS, onde a bala foi retirada e foi feito curativo.Ele permanece no hospital, em observação. Deve receber alta ainda nesta segunda.A Polícia Civil já identificou o, que conseguiu escapar e está foragido. Um trabalho em conjunto, entre as polícias Civil e Militar está sendo feito no Bairro Cabana e adjacências.