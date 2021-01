Bombeiros salvam égua que caiu em fossa em Betim, na Grande BH

O pedido de socorro chegou à Central dos bombeiros em Betim às 14h30 (foto: Corpo de Bombeiros/Reprodução) Corpo de Bombeiros gastaram para salvar uma égua que caiu na fossa existente no quintal de um sítio na zona rural de Betim, Grande BH. Três horas. Esse foi o tempo que soldados dogastaram para salvar uma égua que caiu na fossa existente no quintal de um sítio na

O pedido de socorro chegou à Central dos bombeiros em Betim às 14h30. Ao chegarem ao local, os bombeiros fizeram um levantamento da situação e concluíram que o salvamento seria complicado, pelo fato da fossa ser estreita e o animal bem maior que ela.





A égua estava deitada dentro da fossa, encoberta pelo rejeito, água e fezes. Além do reflexo agressivo e inusitado do animal, ainda havia o risco de contaminação pela água infectada do esgoto e o risco de desmoronamento do terreno instável.





Um bombeiro teve uma corda amarrada na cintura para ser colocado dentro da fossa, depois de vestir equipamento de segurança, uma capa, bota e luvas.





Uma roldana foi afixada sobre a fossa. O homem que desceu, escorado por uma corda, amarrava as patas da égua, devagar, para que não houvesse uma reação abrupta do animal.





Assim, foi feito o içamento, pelas patas dianteiras, pois não havia espaço par que o corpo fosse inteiro amarrado. O animal não passaria. Depois de três horas, às 17h30, a égua estava fora do buraco.





Primeiro, ela ficou deitada por um tempo, o que foi motivado pelo cansaço. Depois de um banho de mangueira, o animal voltou a se levantar e os bombeiros confirmaram que ele não teve um ferimento sequer, sendo assim devolvido ao dono.