Bombeiros salvam cavalo que caiu da laje de uma residência em Vespasiano

Segundo o sargento Romão, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), ''o cavalo entrou no portão da casa e subiu em uma laje pré-fabricada de tijolo. Tem um cômodo abaixo do nível da rua, mas ele não suportou o peso e caiu dentro de um quarto, que estava vazio no momento".

O sargento disse que os moradores tentaram retirar o animal do quarto, mas não foi possível, pois o piso é de cerâmica bem escorregadio e o animal não conseguia sair. Foi aí que os moradores acionaram os bombeiros.

A guarnição envolveu o animal com cordas para até a parte externa da residência e usou tábuas de madeira para cobrir a cerâmica e o cavalo conseguir se movimentar sem dificuldades.

De acordo com os bombeiros, o cavalo foi retirado até o nível da rua e levado até um lote vago pelo filho da moradora, onde está amarrado e com capim para poder pastar. O animal só teve algumas escoriações leves com a queda, mas está em boas condições físicas.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.