Fugitivo da polícia é preso depois de bater em viatura da PM

Perseguição ocorreu no Bairro Ribeiro de Abreu, Região Nordeste de BH (foto: Google Street View/Reprodução)

Um motorista, com suspeita de, foi preso depois de tentar fugir da PM e bater em uma viatura policial. O fato ocorreu no Conjunto Ribeiro de Abreu, Região Nordeste de BH.A Central de Policiamento da Capital (CPC) recebeu uma denúncia, pelo serviço 190, de que teria acontecido um disparo de arma de fogo. A viatura do tenente Marcelo foi acionada.Chegando ao local, os oficiais se depararam com um Fiat Uno de cor prata, que ao avistar o carro da polícia fez uma manobra ousada de conversão e saiu em disparada.Imediatamente o tenente Marcelo fez um alerta pela rede de rádio da Polícia Militar. Ao mesmo tempo, iniciou a perseguição. Em dado momento, o veículo fugitivo fez uma conversão à direita e mais à frente, de frente, com aOs policiais saltaram e deram voz de prisão ao motorista. Dentro do carro, havia uma garrafa de uísque pela metade.O homem, que tem diversas passagens pela polícia, por tráfico e uso de, afirmou que se assustou com a viatura policial e que estava indo comprar drogas.Ele foi levado para o Plantão do Detran, junto com o veículo que foi apreendido.