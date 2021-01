Homem que matou a ex-namorada em BH é condenado a 21 anos de reclusão

Após o assassinato, homem ocultou o cadáver enrolando em um plástico e um cobertor. Ele transportou o corpo até Esmeraldas, na Grande BH, onde jogou em um córrego (foto: pixabay/ Reprodução)

Terminou no início da tarde desta segunda-feira (18/01) ode um homem de 33 anos, denunciado pelo assassinato da ex-, em fevereiro do ano passado. Ele foi condenado a 21 anos de reclusão e 10 dias-multa. O julgamento teve o promotor de Justiça Lucas Pardini Gonçalves como representante do Ministério Público de Minas Gerais ().O réu foi condenado por– motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio e ocultação de cadáver.O juiz Leonardo Machado Cardoso negou o direito do réu de recorrer em liberdade e fixou o dia-multa em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.Segundo o inquérito policial, em 14 de fevereiro de 2020, entre 20h e 23h, H.F.C. – em sua casa no Bairro Glória, Belo Horizonte – desferiu um golpe de marreta e subsequentes golpes de faca contra a ex-namorada, causando sua morte.Na denúncia oferecida pelo MPMG, a promotora de Justiça Denise Guerzoni Coelho argumentou que o crime foi cometido por motivo torpe, consistente em retaliação à suposta existência deda vítima, nem sequer visto pelo denunciado, aliado a seu inconformismo com o término do relacionamento amoroso.

Ocultação do cadáver

De acordo com o que foi apurado, após o assassinato, H.F.C. ocultou o cadáver enrolando em um plástico e um cobertor, colocando-o no porta-malas do carro.Ele, na companhia de terceiros ainda não identificados, transportou o corpo até Esmeraldas, na Grande BH, onde jogou em um córrego na beira de uma estrada de terra.