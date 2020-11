Suspeito de feminicídio se apresenta à polícia no Sul de Minas

Vítima foi morta com 17 facadas depois de terminar o relacionamento (foto: Reprodução/Facebook)

Segundo o delegado Ricardo Lopes, o homem de 35 anos estava com o advogado e disse que iria prestar depoimento. "Ele achou que não seria detido por conta do período eleitoral que ainda estava em vigor e impedia prisões, mas havia um mandado contra ele", afirmou o delegado.

O suspeito, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi encaminhado aode Santa Rita do Sapucaí. Ainda de acordo com o delegado, odo caso dever concluído ainda esta semana.Flávia Franco, de 28 anos, saía para o trabalho e foi surpreendida pelo ex-namorado nade casa. Ela foi morta com 17Testemunhas contaram que a mulher havia terminado ohá poucos dias e o homem não teria aceitado. Ela foide morte por ele depois de ser vista com um amigo.Flávia trabalhava para a prefeitura de Conceição do Ouros, mas era natural de Campestre, também no Sul de Minas.