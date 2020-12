Delegacia da Mulher de Manhuaçu comemora 1 ano sem registro de feminicídio

A delegada da Mulher, Adline Ribeiro, atribui o trabalho bem-sucedido à parceria com a Polícia Militar e Ministério Público (foto: Divulgação/Deam Manhuaçu)





“Isso é mais do que motivo de orgulho pra nós, até porque vimos os números de casos de violência doméstica, neste mesmo ano, aumentarem em todo o Brasil. O sucesso do nosso trabalho é devido ao fato de que a população acredita no serviço da Delegacia da Mulher, da Polícia Militar e da rede de apoio”, disse.





Ela explicou que em Manhuaçu, a Polícia Civil tem uma parceria bem-sucedida com a Polícia Militar. “trocamos informações diárias e monitoramos os casos de violência doméstica. Além disso, o sucesso da ferramenta Frida ajudou muito no pedido de socorro. Hoje, a mulher não precisa se deslocar até a delegacia para atendimentos mais simples, tudo é mais fácil e rápido”, disse.





A escrivã da Deam Manhuaçu, Ana Rosa Campos, que desenvolveu a ferramenta Frida, que funciona com um chatbot no WhatsApp, disse que apesar de não registrar nenhum feminicídio, o trabalho na delegacia foi intenso, com a emissão de 222 medidas protetivas e mais de 400 inquéritos policiais.





“Isso significa que estamos trabalhando muito e para chegar a essa marca de 1 ano sem feminicídio, realizamos um trabalho conjunto com as patrulhas da Policia Militar, Ministério Público, Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e toda a equipe da Deam”. disse.

Além disso, a Ana Rosa lembra que foram feitas campanhas educativas nas redes sociais da FRIDA, para conscientizar e encorajar as mulheres a fazer as denúncias.

A Cabo PM Tereza com a escrivã Ana Rosa Campos, durante trabalho de rotina na Deam Manhuaçu (foto: Divulgação Deam Manhuaçu)





PPVD nas comunidades





A Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica (PPVD), instituída no 11º BPM de Manhuaçu, em 2019, é peça fundamental no sucesso traduzido pela marca de 1 ano sem feminicídio. A Cabo PM Tereza de Castro, explica que a PPVD estreita e humaniza o contato com a vítima, por meio de visitas periódicas às vítimas que enfrentam os problemas de violência doméstica.





“Fazemos encaminhamentos para os demais órgãos da rede proteção, à Delegacia da Mulher e, às vezes ao CREAS”, disse. Ela explicou que desde março, principalmente após a criação da FRIDA, já foram colhidos excelentes resultados, com prisão de autores que descumpriram medidas protetivas.





O trabalho da Polícia Militar, segundo a Cabo PM Tereza, é feito com quatro equipes da PPVD, que mantém um relacionamento de sintonia fina com a Deam e o Ministério Público. As patrulhas também prestam outros acompanhamentos às mulheres, encaminhando à tratamento psicológico, ao Creas, serviços de saúde e outros. Tudo para que as mulheres se sintam protegidas.





A Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher (Deam), de, atingiu nesta quarta-feira (23/12) a marca deEm um ano marcado pelo isolamento social, que confinou muitas famílias em casa e fez aumentar o número de ocorrências de casos deem todo o Brasil, a marca foi comemorada pelas autoridades de segurança do município.