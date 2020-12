COVID-19: Testes RT-PCR em Ipatinga serão restritos aos grupos de risco

A aplicação dos testes RT-PCR, em Ipatinga, será feita apenas em pessoas do grupo de risco (foto: Divulgação/PMI)





Em nota técnica encaminhada às secretarias municipais de saúde, o governo estadual, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, informou que o problema ocorre “pelo aumento expressivo do número de casos no estado e pelo desabastecimento de insumos”.









Se antes, todo paciente entre o 3º e o 8º dias com sintomas de COVID-19 que chegasse a uma das Unidades Básicas de Saúde logo passava pelo teste RT-PCR, agora a aplicação será centralizada em uma única UBS, a do bairro Cidade Nobre.

Porém, o teste RT-PCR será exclusivo para os profissionais da saúde, idosos com mais de 60 anos, profissionais de segurança pública, pacientes internados, pacientes com condições clínicas de risco (como diabetes, asma, entre outros) e a população de alta vulnerabilidade (como moradores de rua).





