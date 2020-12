Servidores da Secretaria Municipal de Saúde se preparam para a campanha de vacinação contra a COVID-19 (foto: Divulgação PMGV)





No ofício, a prefeitura manifestou o interesse na aquisição inicial de 50 a 100 mil doses, em uma fase inicial, quantia necessária para a vacinação dos grupos prioritários, que incluem profissionais de saúde e idosos.

“Estamos nos organizando e empenhados para que o processo de imunização não atrase ou sofra entraves burocráticos”, explicou a secretária adjunta de Saúde, Caroline Sangali.

Plano de contingência

Na tarde desta terça-feira (22/12), servidores da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) participaram de uma live conduzida pelo Secretário de Estado de Saúde, Dr. Carlos Eduardo Amaral, que apresentou alguns pontos do “Plano de Contingência de Vacinas - Vacinas COVID-19” que chegam para somar ao plano municipal que já está sendo elaborado pela Secretaria.

A SMS informou que, quando a ANVISA aprovar a vacina e tudo estiver acertado entre Governo Federal e Estadual em relação à distribuição do imunobiológico, o município já terá toda logística traçada para realizar a imunização gradativa da população, conforme as orientações do Governo Estadual.

A Prefeitura dena Região do Rio Doce, enviou na segunda-feira (21/12), um ofício ao Instituto Butantan, comunicando o interesse de adquirir a, tão logo ela seja aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).