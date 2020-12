Valadares: duas pessoas morrem em colisão frontal entre motocicleta e Jeep

O Jeep, depois de bater de frente com a motocicleta, despencou por uma ribanceira de 10 metros de altura (foto: Reprodução Redes Sociais)





Na motocicleta, que seguia no sentido Governador Valadares, estavam Breno Araújo Brito, 25 anos, e Maria Yasmim Alves dos Santos, 22 anos. Os dois tiveram os corpos mutilados com a violência da colisão com o Jepp, que os arremessou a uma grande distância na rodovia.









Os ocupantes do Jeep, um homem, uma mulher e três crianças foram socorridos pelas ambulâncias do SAMU e do Corpo de Bombeiros, e levados para o Hospital Municipal de Governador Valadares, com vários ferimentos.





Maria Yasmim Alves dos Santos, que morreu no acidente, era funcionária da Unimed Governador Valadares, que postou em suas redes sociais uma mensagem de pesar pelo falecimento da colaboradora, e trocou o avatar da empresa, verde, por outro, de luto.





Umaentre um, no KM 390 da BR-116, em Governador Valadares, na Região do Rio Doce, causou ade duas pessoas que estavam na motocicleta, e ferimentos leves e graves nas 5 pessoas que estavam no Jeep. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (22/12), próximo ao distrito de Xonim de Baixo, distante 23 quilômetros da área urbana de