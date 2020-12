COVID-19: Ipatinga vai comprar 400 mil doses da 'Coronavac'

A vacina contra a COVID-19 será adquirida pela Prefeitura de Ipatinga para se resguardar de imprevistos do Ministério da Saúde (foto: Divulgação Butantan)





Segundo a Prefeitura, a expectativa é de que o Plano Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde, possa atender toda a população ipatinguense o mais rapidamente possível com a vacinação contra a COVID-19. O termo de intenção de compra foi enviado ao Instituto Butantan, como forma de se prevenir contra um eventual atraso no plano nacional.





Érica explicou ainda que a incidência de casos por milhão de habitante em Ipatinga classifica a cidade em uma escala de risco muito alto. "Por isso mesmo estamos cumprindo o protocolo de enviar esse termo de intenção ao instituto e aguardamos que eles retornem com sua anuência, para que possamos nos capacitar a efetuar a compra caso se faça necessário”, disse.





A secretária informou que a SMS está elaborando um Plano de Contingência, com base nos planos estadual e federal, para organização da compra de insumos, como seringas e equipamentos para guarda e armazenamento dos produtos. “Não adianta nos prepararmos para comprar as vacinas se não tivermos os insumos necessários para a aplicação e nem como locais apropriados para armazenar adequadamente o que iremos comprar”, disse.

A Prefeitura de Ipatinga, no Vale do Aço, enviou aoem São Paulo (SP), nesta segunda-feira (21/12), um termo de intenção para aquisição dedesenvolvida pela gigante farmacêutica Sinovac Biotech e produzida pelo instituto paulistano.