Verão começa hoje e pode ter forte calor e menos chuva em Minas Gerais

O verão começou às 7h02 desta segunda-feira e promete um cenário diferente do período registrado no início de 2020 em Minas Gerais. Segundo a meteorologia esta é a estação mais chuvosa no Brasil, mas em 2021 a climatologia indica que as chuvas podem ficar em nível normal ou ligeiramente abaixo da média, o que aumenta o calor ainda mais.





08:43 - 20/12/2020 Crianças do Aglomerado da Serra, em BH, recebem presentes de Natal Belo Horizonte, no início deste ano, quando a capital e outros municípios foram atingidos por fortes chuvas que provocaram enchentes e desabamentos e mortes, o estado estava sob influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que carrega umidade do Norte do país e provoca chuvas intensas. Esse mesmo fenômeno tem agido no estado nas últimas semanas. No entanto, no início do ano que vem, haverá uma mudança. Segundo o meteorologista Cléber Souza, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em, no início deste ano, quando a capital e outros municípios foram atingidos por fortes chuvas que provocaram enchentes e desabamentos e mortes, o estado estava sob influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que carrega umidade do Norte do país e provoca chuvas intensas. Esse mesmo fenômeno tem agido no estado nas últimas semanas. No entanto, no início do ano que vem, haverá uma mudança.





“Janeiro pode começar com veranico. Repetir o janeiro deste ano acho difícil. Não há outros fenômenos atuando, só o La Niña, que está influenciando (o verão) a ser menos chuvoso”, explica. O veranico ocorre quando um bloqueio atmosférico sobre uma região impede a chegada das frentes frias, provocando estiagens de sete a 15 dias. Com menos chuva, é importante evitar abusos e adotar o consumo consciente de água. “A climatologia indica chuva ligeiramente abaixo da média. Consequentemente, não se espera muita precipitação nos reservatórios”, comenta Souza.





Com a radiação solar intensa, as temperaturas tendem a subir no estado, com a máxima chegando aos 38°C ou até 40°C em algumas áreas, principalmente no Norte do estado.





Em Belo Horizonte, onde a mínima no verão costuma ficar na casa dos 19°C, neste verão pode chegar aos 21°C, com a máxima de até 35°C. Se a umidade do ar na cidade estiver mais alta, a tendência é de clima abafado, segundo o meteorologista.



O verão termina às 6h02 de 20 de março do ano que vem.





Natal com chuva





Para esta semana, a previsão é de que a frente fria que se encontra no litoral de São Paulo chegue ao estado na terça-feira, provocando chuvas significativas. Assim, a partir de amanhã há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite em boa parte do estado.





Em Belo Horizonte, a temperatura mínima foi de 19°C e a máxima pode chegar aos 31°C hoje. No interior do estado, a máxima prevista é de 36°C nas regiões Norte, Zona da Mata e Vale do Jequitinhonha.





Já com a frente fria, o clima muda novamente. As temperaturas devem cai gradativamente até a quinta-feira, véspera de Natal. Com o céu encoberto pelas nuvens, o tempo deve esfriar.





A previsão para o natal é de temperatura entre 18°C e 24°C na capital mineira. No estado, a máxima não deve passar dos 30°C. Também há possibilidade de chuva a qualquer hora do dia na quarta e quinta-feira em grande parte de Minas Gerais. No sábado, o sistema começa a enfraquecer as chuvas diminuem.