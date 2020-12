Crianças do Aglomerado da Serra, em BH, recebem presentes de Natal

Ver galeria . 9 Fotos Iniciativa da Paróquia Santa Dulce dos Pobres tem esquema especial para a festa nas comunidades (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press )



O Natal começa mais cedo, de coração e braços abertos, para a garotada do Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Na manhã deste domingo (20), mais de 600 meninos e meninas, de até 12 anos, recebem presentes que chegam na Caravana da Alegria, organizada pela Paróquia Santa Dulce dos Pobres, vinculada à Arquidiocese de BH, com nove comunidades de fé na região de vulnerabilidade social.





17:02 - 16/12/2020 Orquestra Ouro Preto vai apresentar live inédita de Natal; veja ensaio doação de brinquedos, começando, então, um cadastro das crianças do aglomerado que quisessem receber os presentes de Natal. Nos dias que antecederam a Caravana da Alegria, mais de 20 voluntários da paróquia, coordenados pelo pároco, se dedicaram à tarefa de separar os presentes, considerando as faixas etárias. Segundo o titular da Paróquia Santa Dulce dos Pobres, padre João Batista Leocádio Silva, desde o início de dezembro houve ampla campanha parade brinquedos, começando, então, um cadastro das crianças do aglomerado que quisessem receber os presentes de Natal. Nos dias que antecederam a Caravana da Alegria, mais de 20 voluntários da paróquia, coordenados pelo pároco, se dedicaram à tarefa de separar os presentes, considerando as faixas etárias.

Criançada que vive no Aglomerado da Serra foi surpreendida por Papai Noel da Paróquia Santa Dulce dos Pobres na manhã deste domingo (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)





Uma doação importante está nos 2 mil brinquedos ofertados pelo Departamento Penitenciário (Depen)/ Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, feitos de madeira, muitos deles pedagógicos, produzidos na Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Roteiro

Na manhã deste domingo (20), a Caravana da Alegria percorre as principais ruas do Aglomerado da Serra, e, com o auxílio de voluntários, vai distribuindo os presentes natalinos. O percurso foi compartilhado com as comunidades, e a entrega de presentes ocorrerá de modo descentralizado. Todos os voluntários da Caravana da Alegria usam máscara e respeitam as medidas de prevenção da COVID-19.





Reunindo cerca de 50 mil habitantes, o Aglomerado da Serra é o maior complexo de vilas e favelas da capital. A Arquidiocese de Belo Horizonte informa que, a partir da Paróquia Santa Dulce dos Pobres, das Unidades do Projeto Providência e de outras iniciativas, investe em ações solidárias e de inclusão social que possam ajudar as famílias da região.