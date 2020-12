Sagrada família em casa, com a tradição dos presépios mantida

Morador de Santa Luzia coloca cartaz diante de casa para avisar aos turistas que este ano não haverá visitação a presépio particular, aberto ao público em outros anos (foto: Beto Mateus/Esp. para o EM) preparam as famílias para celebração do Natal. Em Belo Horizonte, a Igreja Nossa Senhora do Carmo, no Bairro do Carmo, na Região Centro-Sul, está à espera dos fiéis para visita ao cenário do nascimento de Jesus – montado no altar, o presépio, desta vez, se encontra dentro dos protocolos sanitários devido à epidemia do novo coronavírus. Com o distanciamento social, o tema é Famílias unidas, diz o prior do Convento do Carmo e pároco da igreja, frei Evaldo Xavier Gomes. Nas casas e igrejas da capital e do interior de Minas, os presépios fazem a festa para os olhos, aquecem o coração de quem tem fé eas famílias para celebração do Natal. Em Belo Horizonte, a Igreja Nossa Senhora do Carmo, no Bairro do Carmo, na Região Centro-Sul, está à espera dos fiéis para visita ao cenário do nascimento de Jesus – montado no altar, o presépio, desta vez, se encontra dentro dos protocolos sanitários devido à epidemia do novo coronavírus. Com o distanciamento social, o tema é Famílias unidas, diz o prior do Convento do Carmo e pároco da igreja, frei Evaldo Xavier Gomes.





22:42 - 19/12/2020 COVID-19: Unimed-BH vai suspender temporariamente cirurgias eletivas importante, pois é como se as pessoas estivessem em Belém, perto da gruta e com a sagrada Família. O presépio não é só uma representação, mas também uma demonstração de espiritualidade e fé em Cristo", ressalta frei Evaldo. Lembrando que a Igreja do Carmo é um dos maiores templos de Belo Horizonte, o religioso observa que "o presépio é também muito grande, com peças holandesas, na altura média de 50 centímetros, da década de 1940". Neste ano, foi feito pelos frades carmelitas Alejandro Rocha Faria, João Afonso e Antônio Herberg. "Montar o presépio em casa é muito, pois é como se as pessoas estivessem em Belém, perto da gruta e com a sagrada Família. O presépio não é só uma representação, mas também uma demonstração de espiritualidade e fé em Cristo", ressalta frei Evaldo.





Satisfeito com o resultado, frei Evaldo explica que, este ano, o tom do Natal é a simplicidade, e isso se reflete também na recriação da gruta onde Jesus nasceu. "O importante é manter a tradição e a fé", diz o religioso, destacando o uso de musgo, pedra e palha para montar o presépio. Com capacidade para cerca de mil pessoas, o templo está recebendo apenas 10% desse total, sendo as pessoas orientadas a usar máscara e álcool em gel, bem como limpar os sapatos nos tapetes colocados do lado de fora.



Na casa que foi dos avós, Goretti Gabrich faz da janela um observatório para a gruta de Belém (foto: Marco Aurélio Fonseca/Esp. para o EM )



PELA JANELA Famosa pelo Circuito de Presépios que atrai visitantes da capital e do interior, Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte faz alterações para evitar aglomerações e a contaminação pelo novo coronavírus. Como a prefeitura local ainda não definiu os protocolos sanitários para visitação aos mais de 40 presépios particulares distribuídos pelo município, a Associação Cultural Comunitária e algumas famílias resolveram se antecipar diante da gravidade da situação. Nas portas das casas, será colocado um banner avisando que, este ano, não serão recebidas visitas. Tradicionalmente, o circuito começa esta semana, após a festa da padroeira, realizada em 13 de dezembro. Segundo a Associação Cultural Comunitária Santa Luzia, deverá ser formado o grupo Amigos do Presépio.





Goretti Gabrich, moradora do Centro Histórico de Santa Luzia, considera importante cancelar desta vez a visitação aos presépios, mas teve uma ideia que tem agradado: na casa que foi dos avós, na Rua Direita, 491, o visitante pode ver, pela janela do casarão colonial, o presépio da família, a coleção de pequenos presépios e a árvore de Natal. "Na minha casa, na Rua do Serro, vou colocar o banner informando que a visitação está cancelada, mas, aqui, as pessoas podem ver a tradição luziense", disse Goretti.





CIRCUITO LIBERDADE

Peças holandesas da década de 1940 compõem o presépio da Igreja Nossa Senhora do Carmo, em BH: visitas estão abertas, respeitando limite de fiéis de 10% da capacidade do templo (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)



Para manter viva a tradição, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha-MG) já tornou disponível no seu site o cadastro do Circuito de Presépios e Lapinhas de Minas Gerais 2020. Este ano, em função da pandemia, quem for visitar os presépios montados nas casas e nos espaços públicos deverá respeitar as restrições do distanciamento social. Além disso, para evitar aglomerações, os presépios cadastrados poderão ser acompanhados virtualmente por meio de fotos divulgadas no site e nas redes sociais do instituto. Para participar do roteiro de visitação, os municípios devem cadastrar os presépios no site www.iepha.mg.gov.br até 22 de dezembro.





Em nota, o Iepha informa que um guia on-line será disponibilizado no site do Iepha. Tradicionalmente, os presépios recebem visitas até 6 de janeiro, data em que se comemora o Dia de Santos Reis. "Os municípios que cadastrarem seus presépios pontuam no Programa ICMS Patrimônio Cultural. A iniciativa é uma ação de salvaguarda das folias de Minas, reconhecidas como patrimônio cultural de Minas Gerais."

Durante o período natalino, cada espaço cultural do Circuito Liberdade, na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, receberá um presépio do tradicional concurso da Fundação de Artes de Ouro Preto (Faop). Os visitantes devem seguir as normas desocial para não ha- ver aglomerações nos