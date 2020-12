Semana do Natal deve ter tempo chuvoso e termômetros em queda em BH

Natal deve ser com chuva e clima fresco, segundo meteorologistas (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)



O intenso calor registrado na maior parte do mês de dezembro em Belo Horizonte deve dar lugar a um tempo mais fresco na semana do Natal. Mesmo com o fim da primavera e a chegada do verão no Hemisfério Sul, os termômetros devem registrar queda de temperatura nos próximos dias, com grande possibilidade de chuva na data especial.





Ao longo da semana, o tempo será predominantemente de sol, com muitas nuvens durante o dia e chance de chuva a qualquer hora. Nesta segunda-feira (21/12), a temperatura ainda será mais quente, ficando entre 19ºC e 31ºC, podendo ter uma queda a partir desta terça-feira, de acordo com a previsão feita pelo Climatempo.





“Vamos ter uma frente fria chegando na terça-feira que vai trazer chuva para as regiões Sul, Oeste, Zona da Mata, Região Central e Região Metropolitana de Belo Horizonte. De terça a quinta-feira, podemos ter pancadas de chuva, principalmente nos dois primeiros dias. E pode haver pancadas fortes, com rajadas de ventos, sobretudo terça-feira. Vamos ter uma queda de temperatura. Amanhã, já vamos ter uma máxima de 32ºC, enquanto terça ela deve cair para 26ºC”, analisa o professor e meteorologista Ruibran Januário dos Reis.





Mesmo com a pandemia do coronavírus, vários mineiros podem optar por viajar no Natal. E a orientação dos especialistas é ter cuidado redobrado na estrada, especialmente com a aquaplanagem, que provoca muitos acidentes neste período. A melhor opção, no entanto, é ficar em casa, para se proteger contras as chuvas e contra a transmissão da COVID-19.





Para Ruibran, os motoristas devem optar por viajar logo cedo para chegar ao destino com mais segurança e evitar transtornos nas rodovias: “Quem vai viajar no Natal deve evitar o período da tarde e da noite, porque será o horário com maior probabilidade de chuva. À noite, teremos baixa visibilidade em todas as saídas da Região Metropolitana, principalmente quem estiver indo para o Sul ou para o litoral do Rio de Janeiro”.

Sem blusa de frio





Na noite de Natal, a temperatura tende a ficar entre 19ºC e 26º, o que ameniza um pouco o calor dos últimos dias. A umidade relativa do ar é em torno de 90%, com ventos a partir de 15 km/h. Segundo Ruibran, a queda nos termômetros não chega a ser tão intensa: “Optar pela blusa de frio eu não diria tanto, mas o clima estará mais fresquinho no Natal”.





A partir de sábado, a temperatura volta a subir, ficando com uma máxima em torno dos 30ºC, com nova possibilidade de chuva e rajadas de ventos.