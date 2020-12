Sul de MG: temporal alaga casas e derruba teto de agência bancária

Agencia bancária foi interditada após temporal (foto: Defesa Civil/divulgação)

Umaintensa atingiu, no Sul de Minas, na noite dessa quarta-feira (16/12). O temporal começou por volta das 20h e foram registrados cerca de 40 milímetros no período de meia hora. O Córrego Viguela transbordou evárias ruas no Bairro São Lourenço Velho. Uma agência, no centro da cidade, também foi atingida e precisou ser

(foto: Defesa Civil/divulgação)

De acordo com a Defesa Civil, choveu cerca de 40 milímetros no período de meia hora. Os locais mais atingidos foram o Bairro Lourenço Velho, a Rua Silvestre Ferraz e o Beco 901. Três pessoas ficaram desalojadas e foram levadas para casa de parentes.“A água invadiu a residência de uma idosa, que tem problemas de locomoção, e chegou em uma altura meio metro. Ela foi levada pelo Corpo de Bombeiros para residência da filha”, explica Eduardo Rodrigues de Souza, coordenador da Defesa Civil.

Temporal derrubou árvores pela cidade (foto: Popular.net/divulgação)

Apesar da chuva intensa e ruas alagadas, a Defesa Civil não registrou vítimas na cidade. “Não há desabrigados e nós estamos, junto com o Corpo de Bombeiros, monitorando a situação das casas invadidas pela água. Além disso, algumas árvores caíram pela cidade”, completa.

O temporal também causou infiltrações e derrubou o teto de uma agencia bancária no centro de São Lourenço. “O alarme disparou e a Polícia Militar também foi acionada. O local foi interditado pelo risco de desabamento e acidente por causa da rede elétrica”, diz.