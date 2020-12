BH pode ter pancadas de chuvas neste domingo; confira a previsão em MG

--> --> --> -->

Edifício Niemeyer, na Praça da Liberdade, Belo Horizonte, na manhã deste domingo (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Mesmo entre nuvens, o dia ensolarado empode mudar, neste domingo (13/12), com pancadas deao longo do dia.Também de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet),a previsão para a semana na capital deveráser de predominância do, a partir desta segunda-feira (14/12), com temperatura em elevação.

à

A chuvasó deverá retornarcidade no fim desta semana. Até lá amáxima, que hoje deverá ficar na casa dos 30 graus, sobe a partir desta segunda-feira para 31 graus. A mínima na capital ficaráem torno de 19 graus.



Cidades da Região Metropolitana têm previsão similar à de Belo Horizonte, neste domingo, e durante esta semana.

Estado

Segundo o Inmet, neste domingo de manhã, há registro de chuva no Sul do estado, Triângulo e Campo das Vertentes. Nas demais regiões, o tempo permanecerá parcialmente nublado.



A previsão para esta semana em Minas é de chuva nas regiões Sul e Triângulo. Nas demais regiões, a previsão é de tempo bom, sem chuva.