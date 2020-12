COVID-19 em BH: População aprova Natal longe da família e adia viagens

Pandemia de COVID-19 vai afetar as comemorações de Natal e réveillon (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

A pandemia de COVID-19 vai afetar as comemorações de Natal e réveillon em Belo Horizonte, e muitos belo-horizontinos vão abrir mão de viagens de férias por receio da doença que vem Estado de Minas à F5 Atualiza Dados, instituto de pesquisa parceiro dos Diários Associados. O resultado da amostra coletada no mês passado indica que 68,33% dos moradores de BH não pretendem participar de festas de fim de ano com pessoas da família além das que moram e convivem diariamente. A pandemia devai afetar as comemorações de Natal e réveillon em Belo Horizonte, e muitos belo-horizontinos vão abrir mão dede férias por receio da doença que vem aumentando o registro de casos nas últimas semanas . É o que mostra pesquisa encomendada peloà F5 Atualiza Dados, instituto de pesquisa parceiro dos Diários Associados. O resultado da amostra coletada no mês passado indica que 68,33% dos moradores denão pretendem participar de festas de fim de ano com pessoas daalém das que moram e convivem diariamente.





LEIA MAIS 17:32 - 12/12/2020 PBH derruba liminar que permitia venda de bebidas alcoólicas em bares

10:54 - 12/12/2020 Coronavírus: MG registra mais de 5 mil casos e 80 mortes em 24 horas

19:06 - 11/12/2020 COVID-19: monitoramento dos esgotos aponta aumento de infectados em BH Natal ou réveillon. As viagens que aumentam durante o período de férias escolares também podem ser reduzidas e, quando ocorrer, devem ser sob restrições. Isso porque 83,67% das pessoas se dizem a favor de regras rígidas para evitar aglomerações em destinos turísticos.



De acordo com a pesquisa, o comportamento do belo-horizontino deve ser o de ficar em casa durante nesse período. Pelo menos 75% dos entrevistados responderam que não pretendem viajar nos feriados deou réveillon. As viagens que aumentam durante o período de férias escolares também podem ser reduzidas e, quando ocorrer, devem ser sob restrições. Isso porque 83,67% das pessoas se dizem a favor de regras rígidas para evitar aglomerações em destinos turísticos.





Para o infectologista Unaí Tupinambás, voluntário no Comitê de Enfrentamento à Pandemia da COVID-19 montado pela Prefeitura de Belo Horizonte, os resultados da pesquisa refletem o comportamento obediente da sociedade às autoridades sanitárias. Apesar de não ser completamente contra as reuniões, o especialista faz recomendações.





Belo-horizontinos mantêm máscara e esperam vacina pública

“É difícil não falar em festa. Eu remeto ao início da epidemia do HIV, quando falávamos de abstnência de sexo. Mas tem que dar uma solução para o desejo. Na pandemia tem que procurar fazer uma festa pequena, com no máximo 10 pessoas, em ambiente aberto, uma varanda, quintal, garagem, uma área ampla. Caso tenha pessoa com alguma vulnerabilidade, que ela fique mais isolada, com distanciamento de dois metros e faça uso de máscara e o protetor facial face shield”, recomenda o professor da UFMG.

Segundo Unaí, essas condições citadas por ele permitem reduzir danos. “A gente queria estar num réveillon na praia, mas infelizmente não dá. Não podemos transformar a festa de fim de ano em festa de despedida. É preciso esperar mais um pouco. A gente tá cansado, mas o vírus não está de cansado da gente. A gente vai caminhando devagar. É uma crise. E a vacina está próxima”, acrescenta o especialista.





Planos adiados Com receio da doença, os natais cheios de parentes vão ter que diminuir. Vai ser assim na família de Alda Reis, de 66 anos. Acostumada a viajar para Diamantina, ontem mora a irmã, este ano a escolha é segura: cada uma na sua casa. “Nosso Natal vai ser em total recolhimento. Sem viagem, sem aglomeração”, conta. “Somos idosos, eu e meu marido, e estamos muito preocupados. Depois que passar essa confusão, a gente passeia, porque viajar nessa preocupação não compensa. Quanto mais se resguardar, melhor”, afirma.

"Nosso Natal vai ser em total recolhimento. Sem viagem, sem aglomeração. Quanto mais se resguardar, melhor", Alda Reis, 66 anos, aposentada (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Com receio da doença, os natais cheios de parentes vão ter que diminuir. Vai ser assim na família de Alda Reis, de 66 anos. Acostumada a viajar para Diamantina, ontem mora a irmã, este ano a escolha é segura: cada uma na sua casa. “Nosso Natal vai ser em total recolhimento. Sem viagem, sem aglomeração”, conta. “Somos idosos, eu e meu marido, e estamos muito preocupados. Depois que passar essa confusão, a gente passeia, porque viajar nessa preocupação não compensa. Quanto mais se resguardar, melhor”, afirma.

Na casa de Paloma de Araujo Vale Bertolini, de 45, o Papai Noel pela primeira vez vai deixar poucos presentes. Como uma boa anfitriã, a empresária recebeu cerca de 30 pessoas em seu apartamento no ano passado. Já neste mês, a ceia será dividida apenas com o marido e os dois filhos. “Vai ser um natal diferente, mas não triste. A gente não precisa estar perto pra estar junto”, ela comenta.



As férias de família também serão em confinamento. Dona de uma agência de turismo, ela se vê na contradição com o negócio familiar. “Não vamos viajar, ainda não me sinto confortável em entrar em um avião com a minha família para lazer. Gostaria muito, porque as crianças sentem falta, mas ainda não está nos nossos planos”, ressalta Paloma.

Carnaval só em 2022





As festividades de rua do carnaval, previstas antes da pandemia para 16 de fevereiro, também estão em debate. De acordo com os entrevistados, o apoio para o adiamento da data é massivo, com 82,67% dos votos. Para o infectologista, não é cedo para falar sobre o assunto: “Tem que cancelar”, enfatiza. “Não dá pra fazer carnaval de jeito nenhum, é impossível. Temos de entender a gravidade da situação. Sendo muito otimista, a vacinação começa em fevereiro, mas ainda estará só começando. Até vacinar a população toda leva tempo. Sem chance de ter carnaval. Não tem jeito”, defende Unaí.