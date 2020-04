Coronavírus em gráficos e mapas atualizados: entenda a situação agora

Reunimos abaixo números oficiais sobre a pandemia do novo coronavírus no Brasil, em Minas Gerais e em alguns países da América Latina. Total de casos confirmados de COVID-19, mortes, taxa de mortalidade da doença, distribuição nos estados, nas regiões do país e perfil das vítimas. Tudo de um jeito fácil e rápido de acompanhar a evolução do vírus SARS-CoV-2. Os dados são atualizados diariamente pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES). Reunimos abaixo números oficiais sobre a pandemia do novo coronavírus no Brasil, em Minas Gerais e em alguns países da América Latina. Total de casos confirmados de COVID-19, mortes, taxa de mortalidade da doença, distribuição nos estados, nas regiões do país e perfil das vítimas. Tudo de um jeito fácil e rápido de acompanhar a evolução do vírus SARS-CoV-2. Os dados são atualizados diariamente pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES).





Coronavírus em Minas Gerais

Total de confirmações e mortes em Minas





Confirmações e óbitos nas cidades mineiras

O mapa abaixo mostra os municípios mineiros com casos confirmados da COVID-19, de acordo com informações repassadas pela SES todos os dias pela manhã. A diferença entre os tamanho dos círculos está relacionada ao número de pacientes infectados pelo novo coronavírus em cada cidade de Minas. Passe o mouse ou o dedo sobre os círculos para saber quantos diagnósticos positivos há naquele local e o número de mortos pelo vírus.









Perfil dos pacientes com COVID-19 em Minas

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas dividiu em 10 faixas etárias o perfil dos pacientes infectados pelo novo coronavírus no estado. As barras abaixo mostram esses grupos e facilitam identificar o percentual de cada idade dentros dos diagnosticados com o vírus.







Coronavírus no Brasil Total de confirmações e mortes no Brasil Este gráfico de barras mostra o crescimento diário de diagnósticos positivos para COVID-19 no Brasil desde 26 de fevereiro, quando o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de coronavírus no país. No menu é possível clicar para alterar a visualização dos dados para acompanhar a expansão dos óbitos pelo novo coronavírus desde a primeira morte confirmada no Brasil pelo governo federal, em 17 de março.







Mapa do coronavírus nos estados brasileiros









O mapa abaixo a concentração de pacientes com diagnóstico positivo para a doença em todos os estados brasileiros. A mudança na tonalidade das cores indica onde os números de casos confirmados são mais altos, segundo o Ministério da Saúde. Passe o mouse ou o dedo sobre os estados para saber quantos diagnósticos positivos há naquele local.

Mortes e letalidade nos estados brasileiros

Neste outro mapa do Brasil é possível acompanhar o total de mortes por COVID-19 nos estados e a taxa de letalidade da doença. Passe o mouse ou o dedo sobre a unidade da federação para saber quantos óbitos há naquele local e a taxa de letalidade do novo coronavírus.









Distribuição dos casos por região

O gráfico circular abaixo mostra a participação de cada uma das regiões brasileiras nos dados totais de casos confirmados de COVID-19 no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde.









Casos de COVID-19 na América Latina

Mapa com alguns países da América Latina mostra o total de casos confirmados do novo coronavírus. Passe o mouse ou o dedo sobre o país para saber o total de pacientes infectados e as mortes pelo vírus SARS-CoV-2.