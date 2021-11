Moradores em situação de rua receberão corte de cabelo, alimento e roupas

De acordo com os dados do CadÚnico, do governo federal, a estimativa é de que 9 mil pessoas vivam em situação de rua em BH (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (DPMG) promove, nesta quarta-feira (10/11), ações sociais destinadas à população em situação de rua que vive na capital. O atendimento será das 9h às 12h, na Rua Além Paraíba, 208, no Bairro Lagoinha.

De acordo com os dados do CadÚnico, do governo federal, a estimativa é de que 9 mil pessoas vivam em situação de rua na capital mineira, e consequentemente, em condições de sofrimento, miséria, marginalização e violência.

O que será oferecido

A ação é uma parceria da DPMG com a Arquidiocese de Belo Horizonte, e segue a programação do Dia Mundial dos Pobres, realizado pela Igreja Católica.

O objetivo é prestar orientação jurídica e psicossocial buscando garantir a promoção dos direitos humanos e a defesa desse grupo de pessoas. Serão oferecidos café da manhã, almoço, atendimento jurídico e psicossocial, além de corte de cabelo, distribuição de roupas, calçados, alimentos e produtos de higiene para pessoas e famílias vulneráveis.

Para esta edição, a DPMG fez uma campanha interna e externa de arrecadação de roupas, calçados, alimentos, cestas básicas e produtos de higiene. O evento também tem apoio do Sicoob-Jus-MP, da Mesa Brasil, do Super Cestas Básicas de Alimentos e do Serviço Social Autônomo (Servas).

Serviço Dia Mundial dos Pobres

Data: 10/11/2021 (quarta-feira)

Horário: das 9 às 12h

Local: Rua Além Paraíba, 208, Lagoinha, Belo Horizonte

* Estagiária sob a supervisão do subeditor Thiago Ricci