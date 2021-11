Piloto de helicóptero da Globo reza depois de pouso forçado

Piloto Dudu Barbatti faz oração após realizar pouso forçado no Bairro Teixeira Dias (foto: Reprodução da internet)

Após o susto, um grande alívio. Um vídeo divulgado na manhã desta segunda-feira (8/11) mostra o piloto Dudu Barbatti fazendo uma oração depois do pouso forçado do helicóptero da rede Globo em um campo de futebol no Bairro Teixeira Dias , Região do Barreiro, em Belo Horizonte. Todos os três ocupantes saíram sem ferimentos.Segundo o Corpo de Bombeiros, a suspeita é de que a aeronave tenha passado por uma pane mecânica.Uma fonte informou aoque Barbatti disse que eles estavam para entrar ao vivo quando houve uma perda de potência da aeronave. A reportagem tentou contato com ele, mas até a publicação da matéria não obteve sucesso. No entanto, ele deixou uma mensagem nos Stories do Instagram. "Graças a Deus estamos todos bem, amigos! Depois dou mais notícias!".- Leia: Helicóptero da Globo teve problemas em Pernambuco no ano passado No domingo, Barbatti, que trabalhou na cobertura do acidente aéreo que terminou com a morte da cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas em Caratinga, no Vale do Rio Doce, publicou um post na mesma rede social em que refletia sobre a tragédia."Aquela sensação de que a morte visitou a porta ao lado, e que está sempre rondando… Mas isso também nos faz estar sempre de olhos abertos para a vida! Triste pelos que se foram, que continuem sua caminhada em direção a luz maior… Feliz por poder mais uma vez fazer o trabalho que amo com excelência!”, escreveu na legenda da foto.