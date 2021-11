Prefixo da aeronave pode ser visto na cauda (foto: Sílvia Helena Martins de Freitas/Divulgação)



O helicóptero da TV Globo Minas, que fez um



- Veja:



O helicóptero da TV Globo Minas, que fez um pouso forçado no Bairro Teixeira Dias , na Região do Barreiro, na manhã desta segunda-feira (8/11), já havia passado por problemas no passado. Outro incidente envolvendo a mesma aeronave foi registrado em Pernambuco, em 2020.- Veja: Piloto da Globo reza diante do helicóptero depois de pouso forçado





Ao Estado de Minas , uma fonte informou que o piloto Dudu Barbatti, comandante do helicóptero da Globo Minas, relatou uma perda de potência quando a equipe se preparava para entrar ao vivo. Então, ele decidiu fazer um pouso de emergência em um campo de futebol na Região do Barreiro. Ao bater no solo, a cauda da aeronave se soltou. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.









Ver galeria . 36 Fotos O helicóptero da TV Globo Minas fez um pouso forçado na manhã desta segunda-feira (8/11) em um campo de futebol no Bairro Teixeira Dias, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. Os três ocupantes não ficaram feridos. A suspeita é de que tenha ocorrido uma pane (foto: Leandro Couri/EM/DA Press )

A principal suspeita do Corpo de Bombeiros é que tenha havido uma pane mecânica, mas só uma investigação coordenada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) será capaz de determinar o que causou o problema. A equipe de peritos é quem fará a liberação do desmanche da aeronave para que ela seja retirada do local. Com o pouso, o rotor de cauda ficou completamente destruído.

A aeronave

O helicóptero envolvido no acidente é um R44, fabricado pela Robinson, e pertence a uma empresa terceirizada da Globo. A aeronave foi fabricada em 2008.