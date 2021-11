Destroços de avião que levava Marília Mendonça vão para Aeroporto do Galeão

Para remover o avião do local do acidente, a empresa Fervel usou caminhão equipada com guindaste (foto: Reprodução/Fervel/Facebook ) Os destroços do avião bimotor do avião da PEC Táxi Aéreo Ltda, que caiu na sexta-feira (5/11), no acidente que matou a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas, serão levados para o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

“Amanhã vamos retornar ao local do acidente e buscar as partes do motor e outras peças do avião”, disse Amadeu à reportagem. Ele explicou que os trabalhos de remoção das outras peças devem durar grande parte da segunda-feira (8/11), por isso, o transporte de toda a aeronave deve ser feita na madrugada de terça-feira.

Neste domingo (7/11), a Fervel Auto Socorro, que presta serviços de socorro mecânico na região de Caratinga, com credenciamento do DETRAN para uma série de outros serviços, levou grande parte dos destroços do avião para o próprio pátio, em Caratinga

Foram usados dois caminhões menores nessa operação de transporte feita no domingo, entre Piedade de Caratinga e Caratinga, pela BR-116. Para o transporte até o Rio de Janeiro, a empresa vai usar um caminhão maior, bi-truck, que possui carroceria maior e capaz de comportar o conjunto de peças do bimotor.

O Centro Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) não informou o motivo da remoção da aeronave para o Aeroporto do Galeão.





No sábado (6/11), o tenente-coronel Oziel Silveira, do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA III), órgão do CENIPA, disse que a sequência das investigações seria feita no aeroporto de Ubaporanga, na segunda-feira (08/11). Mas houve mudança de planos.