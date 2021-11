Âncora da GloboNews emociona ao revelar diagnóstico de câncer ao vivo

Lilian foi diagnosticada com câncer de mama: %u201CNesse processo a caminho da cura, eu vou parecer na #GloboNews com um lenço. Mas eu queria muito que esse lenço fosse para você a lembrança, menos da doença que eu estou enfrentando, e muito mais do fato de que eu estou me cuidando%u201D. pic.twitter.com/ZlD60bjXlR