Câmera flagra momento em que jovem é morto com tiro no peito

Foram pelo menos 14 disparos de pistola 765 (foto: Reprodução)

Um jovem de 27 anos foi morto com um tiro no peito em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. O crime aconteceu às 17h22 do último domingo (7/11), na Rua Sassafrás, Bairro Jardim Esperança. A suspeita é que a motivação seja passional.Segundo a Polícia Militar, a vítima estava na porta de casa, na companhia da namorada, quando passou um Fiat/Uno. O passageiro do carro deu vários disparos na direção do jovem. Ele correu para dentro do imóvel, mas mesmo assim foi atingido no peito.Lucas Eliquierre Rodrigues Silva deu entrada em estado grave no Hospital Regional Antônio Dias (HRAD), onde acabou morrendo.