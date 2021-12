Escultura na Serra do Curral, em BH, homenageia ambientalista Hugo Werneck

Com a vida dedicada ao meio ambiente, Hugo Werneck é eternizado na capital (foto: TJMG/DIVULGAÇÃO ) Homenagem ao ambientalista, precursores da consciência ecológica, ex-presidente da Associação de Parques e Zoobotânica de Belo Horizonte e defensor da criação de importantes áreas verdes em Minas, como os parques Nacional da Serra do Cipó e Estadual do Rio Doce. Esse homem é Hugo Eiras Furquim Werneck (1919-2008), que, na segunda-feira, 13, às 9h, será destacado com a inauguração da obra de arte “O espalhador de passarinhos”.





Instalada no Parque Serra do Curral, na Região Centro-Sul de BH, a escultura é uma criação do artista plástico Gu Ferreira.









A instalação é a primeira ação do Programa Caminhos, iniciativa que visa a inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade social no município de Belo Horizonte, por meio do acesso ao trabalho, à cultura e à arte.



Nesta fase inicial, foram contempladas quatro pessoas: Daniel Rocha, Ercílio Deziderio, Aleci Barbosa e Elbert de Moura, encaminhadas pelo Instituto de Apoio e Orientação a Pessoas em Situação de Rua (Inaper).



Eles colaboraram na construção da obra, contando com o apoio técnico de Paulo César Aguiar e do artista plástico Gu Ferreira, que tem uma trajetória de atuação em projetos de mesmo perfil na Prefeitura de Montes Claros, no Norte de Minas, como coordenador de Educação Ambiental.





Gu Ferreira trabalha na transformação de sucatas em obras de arte e ensina o ofício a reeducandos do sistema prisional.





O Programa Caminhos é resultado de um Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o TJMG, o MPMG, o MPT e a PBH. A iniciativa tem a parceria do Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais (CeMAIS) e patrocínio da ArcelorMittal Brasil, Cemig, AVG Siderurgia, Cedro Mineração, Bemisa e Sindiextra e o apoio da Associação do Ministério Público de Minas Gerais, Associação dos Magistrados Mineiros, Nepomuceno Soares Advogados Associados e Dinorá Carla Sociedade Individual de Advocacia.





Em 2022, o programa atenderá 20 pessoas, que passarão por um acompanhamento psicossocial, por formações de desenvolvimento pessoal, capacitações profissionais, oficinas de arte e ações que visam a empregabilidade.





SERVIÇO



Inauguração da obra de arte “O Espalhador de Passarinhos”





Local: Parque Serra do Curral, que fica na Avenida José do Patrocínio Pontes, 1951 - Bairro Mangabeiras, em Belo Horizonte





Data: 13/12/2021





Horário: 9h