Brasil tem primeira morte por coronavírus

confirmou a primeira morte de um paciente diagnosticado com Covid-19 no Brasil. Segundo informações preliminares do Ministério da Saúde, o paciente é um homem de 62 anos





O estado de São Paulo tem o maior número de infectados do país: são 152 pacientes até o momento. O Rio de Janeiro ocupa os segundo lugar do ranking, com 31 registros.

A entrevista coletiva com o secretário José Henrique Germann, e o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, David Uip, está marcada para as 13 horas desta terça (17).