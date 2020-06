Vídeo: Pessoas sem sintomas transmitem o coronavírus?

Além da guerra ao vírus, há uma guerra de informação. E uma fala de uma representante da OMS esta semana aqueceu o debate. As pessoas assintomáticas transmitem ou não o coronavírus?



"Temos um número de relatórios vindos de países que têm um detalhado acompanhamento dos casos e observando as transmissões secundárias, elas parecem raras", disse Maria van Kerkhove, chefe do programa de emergências da OMS.









A declaração de van Kerkhove foi combustível no debate quanto à flexibilzação do isolamento social, mesmo em países que não testam amplamente a população e que ainda registram significativo aumento em números de mortes e confirmações da doença.



Esse é o caso do Brasil.





"O que a gente viu depois da fala da epidemiologista foram pessoas distorcendo o que ela falou, usando apenas alguns fragmentos, de que as pessoas assintomáticas não transmitem o vírus, e isso justificaria você acabar com medidas de isolamento social, uso de máscaras, que são medidas que estão sendo amplamente adotadas, não só no Brasil, mas no mundo todo e que têm dado certo como medida no combate à pandemia" Rodrigo Rodrigues, doutor em microbiologia e pesquisador da UFMG







